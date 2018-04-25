"Под дулом пистолета". В США заявили о конфликте Залужного с властями

Дуглас Макгрегор рассказал о том, что Владимир Зеленский одобрил беззаконие в армии киевского режима.

Главнокомандующему Валерию Залужному приказали замолчать после жалоб на проблемы в армии. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный офицер добавил, что в Вооруженных силах Украины происходит правовой беспредел: зарплаты военнослужащих и компенсации погибшим солдатам прикарманивают на самом деле старшие командиры, так как каждый старается украсть там, где у него появится такая возможность.

В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Эксперт добавил, что позиция главкома ВСУ уже не имеет значения, потому что действиями в значительной степени управляют иностранцы, отдающие приказы отправлять украинцев на убой на укрепленные российские позиции. Дуглас Макгрегор уверен в том, что распоряжения одобрены главой государства Владимиром Зеленским.

"Они боятся". В США указали на странную деталь в поведении генералов ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom