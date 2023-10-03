Дуглас Макгрегор оценил недовольство бойцов ВСУ своим командованием.

Генералы Вооруженных сил Украины, опасаясь бунта, не дают солдатам собираться в большие группы. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что бойцы высказывают недоверие своему военному руководству, которое отправляет солдат на такие боевые задания, которые изначально являются гибельными. По этой причине за последние месяцы мировая общественность видела множество эпизодов, в которых представители ВСУ сдавались российским военнослужащим.

Они сокращают группы солдат до трех-четырех человек в каждой, чтобы избежать крупных формирований, которые могут организовать бунт. Это ужасная ситуация. Людей просто кидают в так называемую "мясорубку". Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Все готово": в США раскрыли, что задумала Россия против Украины.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom