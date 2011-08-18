Дуглас Макгрегор оценил готовность ВС РФ наступать на территорию киевского режима.

Москва подготовила сотни боевых соединений в восточной части Украины для будущего наступления. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист уточнил, что ранее Вооруженные силы России отсиживались в обороне на протяжении многих месяцев, поэтому сейчас армия уже подготовлена к атаке на западном направлении.

Плохие новости для нас заключаются в том, что к этому моменту Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Идет подготовка для крупного наступления. Их ничего не сможет остановить, так почему же им не атаковать. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

Эксперт добавил,что власти из американской администрации скажут, что Россия не способна совершить наступление в региональном конфликте. Такую позицию Белого дома Дуглас Макгрегор называл нелепостью. Он добавил, что каждый раз, когда украинские силы пытаются поднять голову, то бойцы киевского режима погибают как мухи.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom