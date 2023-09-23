Американское руководство обрекло Украину на уничтожение посредством регионального конфликта с Россией. Соответствующее мнение высказал бывший советник шефа Пентагона, полковник СШа в отставке Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист дал интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале. Он напомнил зрителям шоу, что украинцы массово гибнут в сражениях, так как Вашингтон обрек их на неудачу на поле боя.
Мы пытались создать их армию на ходу, посылали ее в бой, обещая ей практически все и вся, а ситуация дошла до того, что ВСУ уже нечем воевать. Люди в Вашингтоне становятся богаче, пока украинцы гибнут. Это все происходит ради денег.
Дуглас Макгрегор, экс-полковник США
Дуглас Макгрегор обвинили американское руководство в развязывании вооруженного конфликта на Украине с Россией ради собственного обогащения. Он уверен, что перемены в национальных правительствах западных стран могут привести к прекращению противостояния.
В США заявили о существовании "серого кардинала".
Фото и видео: YouTube / George Galloway
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все