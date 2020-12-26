В США заявили о существовании "серого кардинала"

Дуглас Макгрегор оценил политику, которую проводят власти США.

Американский лидер Джо Байден не принимает самостоятельных решений. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что важно призвать тех, кто дает президенту страны указания, к тому, чтобы не затягивать больше региональный конфликт между Москвой и Киевом. Эксперт добавил, что кризис становится все опаснее с каждым днем.

Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный. Мне кажется, он делает то, что ему говорят. Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Карта изменится". В США заговорили о новой тактике на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom