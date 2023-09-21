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"Карта изменится". В США заговорили о новой тактике на Украине

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Дуглас Макгрегор призвал Вашингтон отступить в украинском кризисе.

Американским властям следует пересмотреть подход к украинскому конфликту и признать новые государственные границы. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что в Вашингтоне не обладают значимыми интересами на территории бывшей советской республике, поэтому для США речь идет не о "сверкающем городе либеральной демократии на холме".

Русские не представляют из себя злодеев, они просто пытаются защититься от экзистенциальной угрозы, которую, по их мнению, мы могли бы создать, разместив свои ракеты на Украине. Поэтому нам нужно успокоиться и понять ситуацию. Но карта изменится. Произойдет обмен территорий. Конец дискуссии.

Дуглас Макгрегор, экс-полковник США

"Их не остановить". В США раскрыли, где завершится конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, дуглас макгрегор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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