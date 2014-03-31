"Руцентр": мошенники начали создавать фишинговые домены на языках народов России

Эксперты раскрыли схемы обмана граждан через киберсквоттинг и тайпсквоттинг.

Мошенники начали регистрировать фишинговые web-адреса в доменной зоне .рф, при этом преступники придумали способ эксплуатировать письменности народов России из-за их визуальной схожести с кириллицей. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал руководитель отдела вторичного рынка доменов доменного регистратора "Руцентр" Алексей Спирин. По словам специалиста, регистрация подобных онлайн-адресов с использованием символов 17 государственных языков республик страны началась 11 августа 2025 года.

В основном используют татарский, башкирский, потому что там очень много схожих букв - "у" похожа, "е" похожа. Это, особенно когда шрифт мелкий, может ввести в заблуждение. Есть "ц" с черточками, но в основном "у" и "е" подделывают. Алексей Спирин, аналитик

Глава группы компаний "Рунити", в которую входит "Руцентр", Андрей Кузьмичев объяснил СМИ, что в общей сложности с 11 августа для регистрации в национальной зоне. рф стали доступны порядка 25 дополнительных символов из буквенных систем российских народов. Он признал факт того, речь идет об "окне для фишинга", основанном на схожести этих символов с кириллическим алфавитом.

Мы их всех видим, но, к сожалению, ничего не можем сделать, они по факту ничего не нарушают. Я так понимаю, что, пока нет сайта и не нарушаются ничьи права, то и предъявить-то нечего. Если на домен сайт-клон повесят, тут уже можно будет подумать. Алексей Спирин, аналитик

В доменной среде заявлен такой феномен, как киберсквоттинг. Речь идет о деятельности по регистрации доменов, в которых читаются названия существующих торговых марок или созвучные наименования. В частности, общественности широко известен один из его видов, тайпсквоттинг. В этом случае аферисты создают сайты-имитации реальных онлайн-ресурсов с ошибками в названии. Данная модель используется в фишинговых схемах, основанных на невнимательности пользователей.

