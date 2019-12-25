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Rybka123

"Рубин" с минимальным счетом переиграл «Оренбург»

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Единственный гол забил юный полузащитник.

Казанский "Рубин" в домашнем матче переиграл "Оренбург" в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Игра завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. 

Единственный гол во втором тайме забил 22-летний полузащитник Денис Макаров, для которого этот гол стал дебютным в турнире.

По итогам 26 тура "Рубин" занимает 12 место, имея в запасе 30 очков. "Оренбург" занимает последнее место в российском чемпионате и рискует вылететь в ФНЛ. 

Видео: YouTube / Николай Корнард

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