"Россети" ввели в эксплуатацию подстанцию "Карповская" в Петербурге

Новая станция будет обеспечивать жилые и промышленные объекты Петроградского района.

В пятницу, 25 декабря, в Петербурге запустили новую электроподстанцию на 110 киловольт, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Новая станция будет обеспечивать жилые и промышленные объекты Петроградского района. В век новых технологий работу десятков электроприборов заменяют один компьютер или даже кнопка. Отмечается, что это первый полностью цифровой объект с элегазовыми трансформаторами.

Помимо прочего, преимуществом элегазового оборудования является отсутствие маслоприемных устройств, а, значит, пожаробезопасность и экологичность обеспечена. Эксперты уточнили, что станция рассчитана на район с населением в 130 тысяч человек.

К 2030 остальные подстанции будут переоборудованы. Скоро в Петербурге появится единый центр управления умными трансформаторами.

Фото: vk.com/rosseti