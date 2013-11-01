"Россети" намерены вложить свыше 600 млрд рублей в магистрали Дальнего Востока

Андрей Рюмин сообщил б инвестициях в развитие отрасли на Дальнем Востоке.

Группа "Россети" планирует инвестировать более 600 млрд рублей на следующую пятилетку, за период в 2024-2029 годы, в магистральный комплекс Дальнего Востока. Соответствующее заявление сделал на профильной сессии "Новая энергия Дальнего Востока" на площадке Восточного экономического форума генеральный директор энергетического холдинга страны Андрей Рюмин. Эксперт указал на то, что одним из крупнейших проектов для реализации станет электроснабжение Восточного полигона.

В этом году мы заканчиваем все проекты второго этапа электроснабжения Восточного полигона, кроме линии Комсомольская-Селихино-Ванино, которая будет готова в 2026 году. Здесь все идет в запланированных сроках в соответствии с теми сроками, которые установило правительство РФ. Андрей Рюмин, глава "Россетей"

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Фото и видео: ВЭФ 2024