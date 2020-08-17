"Россети Ленэнерго" почти за год взыскано 263 млн рублей штрафов

За 11 случаев выявили и пресекли 3033 случая бездоговорного и безучетного энергопотребления в городе и области.

В пятницу, 31 декабря, в пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" сообщили, что за 11 месяцев было выявлено и пресечено 3 033 случая хищения энергопотребления в Петербурге и области. За это время с нарушителей взыскали 263 млн рублей.

С января по ноябрь удалось пресечь 1 477 таких случаев: нарушители самовольно подключались к сетям без заключенного договора энергоснабжения. Объем бездоговорного потребления электроэнергии составил 29,15 млн кВтч. С нарушителей взыскали 222,2 млн рублей.

Специалисты проводили проверки и выявили 1 556 случаев безучетного потребления электроэнергии, когда нарушители вмешивались в работу счетчика. Объем потребления без учета составил 9,6 млн кВтч на 41 млн рублей.

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