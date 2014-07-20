"Россети Ленэнерго" обновили распределительную сеть трех населенных пунктов в Лужском районе

Объем финансирования ремонтной программы составил почти 2 млрд рублей.

В среду, 24 ноября, специалисты "Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения деревень Заполье, Бараново и Пустошка в Лужском районе Ленинградской области. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе компании.

Был отремонтирован участок воздушной линии 10 кВ от подстанции 110 кВ "Серебрянка". Рабочие заменили 35 опор и смонтировали самонесущий изолированный провод на участке длиной 2 км. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения более 100 потребителей.

Как отметил начальник Лужского района электрических сетей филиала "Кингисеппские электрические сети" Иван Красов, электросетевая инфраструктура в данном районе часто подвергается воздействию сильных ветров.

В компании сообщили, что за текущий год было отремонтировано 2 06 трансформаторных подстанций и 3 859 км линий электропередачи, заменено 3 693 опоры, установлено 38 328 новых изоляторов на ЛЭП и отремонтировано 68,2 км грозотроса, а

также 912 выключателей и 612 разъединителей и отделителей и короткозамыкателей.

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