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На новой заправке "Роснефти" в Петербурге будут блюда по рецептам шеф-повара
Сегодня, 17:02
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На новой заправке "Роснефти" в Петербурге будут блюда по рецептам шеф-повара

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Заказать еду и заправить машину можно не выходя из авто.

"Роснефть" открыла в Петербурге современный автозаправочный комплекс нового формата. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба компании.

Помимо заправки топливом посетители смогут зарядить телефон, воспользоваться Интернетом, выпить кофе, который будет приготовлен с помощью роботизированной системы. 

Принципиальное отличие кафе нового формата — блюда по рецептам профессионального шеф-повара. Завтраки, салаты и закуски, блюда паназиатской кухни и многое другое. Заказ можно сделать через мобильный телефон, отсканировав QR-код.

Роснефть.

Кроме того, водитель может не выходить из машины, чтобы заправить ее, или заказать еду. На АЗК работает набор цифровых сервисов. Есть зарядная станция для электрокаров. 

Фото: ВКонтакте / Роснефть

Теги: азк, заправка, роснефть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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