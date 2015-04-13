На новой заправке "Роснефти" в Петербурге будут блюда по рецептам шеф-повара

"Роснефть" открыла в Петербурге современный автозаправочный комплекс нового формата. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба компании.
Помимо заправки топливом посетители смогут зарядить телефон, воспользоваться Интернетом, выпить кофе, который будет приготовлен с помощью роботизированной системы.
Принципиальное отличие кафе нового формата — блюда по рецептам профессионального шеф-повара. Завтраки, салаты и закуски, блюда паназиатской кухни и многое другое. Заказ можно сделать через мобильный телефон, отсканировав QR-код.
Роснефть.
Кроме того, водитель может не выходить из машины, чтобы заправить ее, или заказать еду. На АЗК работает набор цифровых сервисов. Есть зарядная станция для электрокаров.
Фото: ВКонтакте / Роснефть
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