На новой заправке "Роснефти" в Петербурге будут блюда по рецептам шеф-повара

Заказать еду и заправить машину можно не выходя из авто.

"Роснефть" открыла в Петербурге современный автозаправочный комплекс нового формата. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба компании.

Помимо заправки топливом посетители смогут зарядить телефон, воспользоваться Интернетом, выпить кофе, который будет приготовлен с помощью роботизированной системы.

Принципиальное отличие кафе нового формата — блюда по рецептам профессионального шеф-повара. Завтраки, салаты и закуски, блюда паназиатской кухни и многое другое. Заказ можно сделать через мобильный телефон, отсканировав QR-код. Роснефть.

Кроме того, водитель может не выходить из машины, чтобы заправить ее, или заказать еду. На АЗК работает набор цифровых сервисов. Есть зарядная станция для электрокаров.

Фото: ВКонтакте / Роснефть