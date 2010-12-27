Рощинский проект благоустройства парковой зоны отмечен Минстроем России

Помимо Рощинского проекта в числе лучших практик еще 5 проектов, реализованных в Ленобласти: три из них в Луге, а также в Волховском (с. Паша) и Кировском (г. Отрадное) районах.

Проект благоустройства парковой зоны в поселке Рощино Выборгского района Минстроем включен в реестр лучших практик в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В результате реализации программы "Формирование комфортной городской среды" ожидается улучшить санитарное состояние территории, создать условия для комфортного отдыха населения, повысить уровень благоустройства общественных территорий.

МО "Рощинское городское поселение" относится к группе динамично развивающихся поселений. Территория становится все более привлекательной для инвесторов, для реализации культурно-оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые способствуют формированию имиджа и перспектив развития поселения.

Очевидно, что благоустройство поселков – актуальная цель настоящего времени. Это и послужило причиной участия муниципального образования в программе федерального уровня, которая помогает муниципальным образованиям благоустраивать города и поселки так, как видят жители. Для благоустройства МО "Рощинское городское поселение" необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, способствовать повышению комфортных условий. считают в администрации Рощинского городского поселения

Помимо Рощинского проекта в числе лучших практик еще 5 проектов, реализованных в Ленобласти: три из них в Луге, а также в Волховском (с. Паша) и Кировском (г. Отрадное) районах.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: raivola.spb.ru