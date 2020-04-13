"Разделены, но вместе": российские актеры снялись в ролике про самоизоляцию

Участие в съемках приняли Елизавета Боярская, Александр Петров, Максим Матвеев и другие артисты.

Звезды российского шоу-бизнеса сняли забавный ролик о том, как проводят время на самоизоляции. Видео с хештегом #РазделеныНоВместе появилось в Instagram одной из участниц проекта Елизаветы Боярской.

На своей странице в соцсети актриса театра и кино поблагодарила коллег за "крутую идею". Она заявила, что желание творить непобедимо в любых условиях.

"Ребята, все кто на видео, крепко обнимаю, надеюсь, что скоро увидимся, обнимемся и крепко пожмем друг другу руки", - написала Елизавета.

Кроме Боярской участие в съемках приняли Александр Петров, Максим Матвеев, Тимур Родригез, Юлия Пересильд, Андрей Бурковский, Юлия Хлынина, Никита Ефремов, Мария Ивакова и другие знаменитости.

Участники ролика передают за кадр предметы, которые затем появляются в следующем видео. Это создает иллюзию присутствия всех в одном помещении.

Ранее мы писали, что Елка и Баста "на приколе" записали рэпчик для "Карантиноведения-2020".

Видео: Instagram / lizavetabo