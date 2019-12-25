В Петербурге умерший 80-летний мужчина "затопил" трупными выделениями соседей

После этого они позвонили в полицию.

В одном из жилых домов на улице Тракторной Кировского района долгое время в своей квартире лежал мертвый пенсионер. О его смерти первым узнал сосед снизу, так как у него на потолке появились характерные пятна на потолке. Об этом сообщили "Невские Новости".

Как стало известно, соседей снизу буквально "затопило" трупными выделениями умершего соседа сверху. О неприятном запахе и пятнах на потолке жилец сообщил в службу "112".

На место прибыли оперативные службы и вскрыли дверь квартиры. Пробраться внутрь было довольно сложно из-за огромного количества бытового хлама. На полу полицейские нашли мертвого и разложившегося собственника квартиры, которому было около 80 лет.

Ранее в Петербурге на проспекте Луначарского нашли труп хозяйки квартиры.

Фото: Piter.TV