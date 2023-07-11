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"РИА Новости": российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

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Беспилотник, с которого сбрасывали снаряд, завис над укрепленными позициями ВСУ.

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в ДНР. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на военнослужащих "Южной" группировки войск.

На опубликованном видео российские войска поразили склад с помощью боеприпасов "ВОГ-17", оснащенных хвостовыми оперениями гранат. Беспилотник, с которого сбрасывали снаряд, завис над укрепленными позициями ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры работы разведчиков ЗВО на Купянском направлении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы россии, днр, риа новости, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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