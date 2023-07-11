"РИА Новости": российские бойцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Вооруженные силы России уничтожили склад боеприпасов украинских войск в ДНР. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на военнослужащих "Южной" группировки войск.
На опубликованном видео российские войска поразили склад с помощью боеприпасов "ВОГ-17", оснащенных хвостовыми оперениями гранат. Беспилотник, с которого сбрасывали снаряд, завис над укрепленными позициями ВСУ.
Ранее Минобороны показало кадры работы разведчиков ЗВО на Купянском направлении.
Видео: Telegram / РИА Новости
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