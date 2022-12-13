"РИА Новости": глава Приморья отбыл в Китай на регулярном авиарейсе

В начале 2020 год авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Глава Приморского края Олег Кожемяко отбыл в Китай на первом за три года регулярном авиарейсе. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу агентства международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова.

Официальная делегация региона вылетает в Китай в день возобновления рейсов Владивосток-Харбин для вопросов сотрудничества. В начале 2020 год авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса. По словам Старичкова, в Харбине глава Приморья проведет встречу с руководителями провинции Хэйлунцзян, чтобы обсудить детали сотрудничества и перспективные проекты.

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Видео: Telegram / РИА Новости