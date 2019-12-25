Станции "Путиловская" и "Юго-Западная" будут введены согласно графику

Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

В "Метрострое Северной столицы" подтвердили информацию о том, что станции метро "Путиловская" и "Юго-Западная" введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

На станции "Путиловская" в настоящее время ведутся отделочные работы фасада наземного вестибюля и внутренних помещений. В наклонном ходе устанавливаются балюстрады четырех эскалаторов, монтируются инженерные системы и сети. Особое внимание уделяется отделке кассового зала с использованием природного камня.

На станции "Юго-Западная" завершены основные архитектурно-отделочные работы в подземной части и кассовом зале. Завершен монтаж всех четырех эскалаторов, что свидетельствует о высокой степени готовности объекта.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Фото: Piter.tv