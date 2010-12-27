Вечером 12 октября закрыли станцию метро "Пушкинская" и переход на станцию "Звенигородская". Причина - бесхозный предмет, найденный на платформе подземки. Об этом пишет "Фонтанка".
По данным пресс-службы метрополитена, станцию закрыли в 21.30.
Специалисты проверят предмет на наличие опасности. На это время всех пассажиров вывели со станции, а поезда проезжают ее без остановки.
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Бесхозный предмет "закрыл" "Пушкинскую" и переход на "Звенигородскую"
Вечером, 12 октября для пассажиров стали недоступны станция "Пушкинская" и переход на "Зенигородскую" из-за бесхозного предмета.
Вечером 12 октября закрыли станцию метро "Пушкинская" и переход на станцию "Звенигородская". Причина - бесхозный предмет, найденный на платформе подземки. Об этом пишет "Фонтанка".