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Бесхозный предмет "закрыл" "Пушкинскую" и переход на "Звенигородскую"
Сегодня, 21:54
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TretyakovaS
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Бесхозный предмет "закрыл" "Пушкинскую" и переход на "Звенигородскую"

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Вечером, 12 октября для пассажиров стали недоступны станция "Пушкинская" и переход на "Зенигородскую" из-за бесхозного предмета.

Вечером 12 октября закрыли станцию метро "Пушкинская" и переход на станцию "Звенигородская". Причина - бесхозный предмет, найденный на платформе подземки. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным пресс-службы метрополитена, станцию закрыли в 21.30.

Специалисты проверят предмет на наличие опасности. На это время всех пассажиров вывели со станции, а поезда проезжают ее без остановки. 

Теги: метро петербурга , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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