Бесхозный предмет "закрыл" "Пушкинскую" и переход на "Звенигородскую"

Вечером, 12 октября для пассажиров стали недоступны станция "Пушкинская" и переход на "Зенигородскую" из-за бесхозного предмета.

Вечером 12 октября закрыли станцию метро "Пушкинская" и переход на станцию "Звенигородская". Причина - бесхозный предмет, найденный на платформе подземки. Об этом пишет "Фонтанка".



По данным пресс-службы метрополитена, станцию закрыли в 21.30.



Специалисты проверят предмет на наличие опасности. На это время всех пассажиров вывели со станции, а поезда проезжают ее без остановки.