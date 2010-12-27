В "Пулково" прилетит самый большой в мире пассажирский лайнер

Самолет совершит пять полетов из Петера в Дубай с 25 по 29 октября.

Жители Северной Столицы смогут полететь в Дубай на самом большом пассажирском лайнере Airbus A380-800. Об этом сообщает пресс-служба "Пулково".

Самолет авиакомпании Emirates совершит из Петербурга в крупнейший город ОАЭ пять вылетов туда и обратно с 25 по 29 октября. По словам директора управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" Евгения Ильина это будет историческое событие для всего Северо-Запада России.

Для встречи самого большого лайнера в "Пулково" подготовили взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны к встрече одного из самых технически совершенных самолетов в мире.

Справка: Airbus A380-800 представляет собой двухпалубный широкофюзеляжный самолет, рассчитанный на перевозку 519 пассажиров. В самолете предусмотрены три класса переврзки: эконом, бизнес и первый. Размах крыла лайнера составляет 80 метров с максимальной взлетной массой более 500 тонн.

Ранее на Piter.TV: Пассажирский самолет шесть раз облетел Кронштадт

Фото: pixabay.com