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В "Пулково" прилетит самый большой в мире пассажирский лайнер
Сегодня, 19:32
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Rybka123
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В "Пулково" прилетит самый большой в мире пассажирский лайнер

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Самолет совершит пять полетов из Петера в Дубай с 25 по 29 октября.

Жители Северной Столицы смогут полететь в Дубай на самом большом пассажирском лайнере Airbus A380-800. Об этом сообщает пресс-служба "Пулково".

Самолет авиакомпании Emirates совершит из Петербурга в крупнейший город ОАЭ пять вылетов туда и обратно с 25 по 29 октября. По словам директора управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" Евгения Ильина это будет историческое событие для всего Северо-Запада России.

Для встречи самого большого лайнера в "Пулково" подготовили взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны к встрече одного из самых технически совершенных самолетов в мире. 

Справка: Airbus A380-800 представляет собой двухпалубный широкофюзеляжный самолет, рассчитанный на перевозку 519 пассажиров. В самолете предусмотрены три класса переврзки: эконом, бизнес и первый. Размах крыла лайнера составляет 80 метров с максимальной взлетной массой более 500 тонн. 

Ранее на Piter.TV: Пассажирский самолет шесть раз облетел Кронштадт

Фото: pixabay.com

Теги: пулково , самый большой самолет
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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