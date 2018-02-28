Опубликовано видео испытаний самого большого самолета в Мире

Американская компания Stratolaunch Systems работает над разработкой самого большого самолета Stratolaunch, который предназначен для старта трех ракет на околоземную орбиту.
В декабре была осуществлена первая рулежка самолета, а сейчас прошло тестирование разгона по ВПП самолета Stratolaunch Model 351 (Roc). Размах крыла гиганта 117,3 метра, длина 72,5 метра, максимальный взлетный вес - 590 тонн (из них 250 т на полезную нагрузку). Самолёт имеет двухфюзеляжную конструкцию, оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. Система шасси имеет 8 стоек (6 основных и 2 носовых) с 28 колёсами.
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