Опубликовано видео испытаний самого большого самолета в Мире

Появилось видео, на котором самый огромный самолет осуществляет прокат по ВПП.

Американская компания Stratolaunch Systems работает над разработкой самого большого самолета Stratolaunch, который предназначен для старта трех ракет на околоземную орбиту.

В декабре была осуществлена первая рулежка самолета, а сейчас прошло тестирование разгона по ВПП самолета Stratolaunch Model 351 (Roc). Размах крыла гиганта 117,3 метра, длина 72,5 метра, максимальный взлетный вес - 590 тонн (из них 250 т на полезную нагрузку). Самолёт имеет двухфюзеляжную конструкцию, оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney PW4056. Система шасси имеет 8 стоек (6 основных и 2 носовых) с 28 колёсами.

Видео: Twitter