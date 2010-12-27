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Пассажирский самолет шесть раз облетел Кронштадт
Сегодня, 12:32
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alexandra08
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Пассажирский самолет шесть раз облетел Кронштадт

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Предположительно, причина задержки воздушного судна - это плохая видимость.

Самолет с пассажирами шесть раз облетел Кронштадт, сообщает 10 сентября издание "Мойка 78".

Летевший 10 сентября по маршруту Красноярск - Санкт-Петербург самолет должен был приземлиться в  "Пулково" в 6.30. Однако посадить лайнер удалось только к  8 часам.

Согласно информации Flightradar24, самолет два часа кружил в небе над Кронштадтом. Предположительно, причина задержки посадки - это плохая видимость. Однако в пресс - службе "Пулково" уточнили, что туман на работу аэропорта не повлиял.  

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет из Турции задерживается на 12 часов.

Фото: pixabay.com

Теги: кронштадт , пресс-служба пулково , пулково , самолет
Категории: Новости СПб Лента новостей

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