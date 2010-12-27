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Самолет из Турции задерживается на 12 часов
Сегодня, 17:55
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TretyakovaS
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Самолет из Турции задерживается на 12 часов

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Самолет ожидается в Петербург только в 23:40.

Пассажирам около 12 часов придется ждать самолета, чтобы улететь из Антальи в Петербург. Самолет должен был прилететь в 11:30 8 сентября, но рейс не отправился в нужное время. Об этом сообщает "Мойка 78".

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет ожидается в Петербурге только в 23:40. 

Отмечается, что утром вылететь из Северной столицы также не смогли несколько самолетов. Рейсы задержал сильный туман. Так, покинуть город не удалось самолетам до Минеральных Вод, Москвы, Екатеринбурга и Копенгагена. 

Теги: новости петербурга , новости спб , самолет из турции задерживается на 12 часов
Категории: Новости СПб

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