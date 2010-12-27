Самолет из Турции задерживается на 12 часов

Самолет ожидается в Петербург только в 23:40.

Пассажирам около 12 часов придется ждать самолета, чтобы улететь из Антальи в Петербург. Самолет должен был прилететь в 11:30 8 сентября, но рейс не отправился в нужное время. Об этом сообщает "Мойка 78".

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолет ожидается в Петербурге только в 23:40.

Отмечается, что утром вылететь из Северной столицы также не смогли несколько самолетов. Рейсы задержал сильный туман. Так, покинуть город не удалось самолетам до Минеральных Вод, Москвы, Екатеринбурга и Копенгагена.