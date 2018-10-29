"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет 20 июня

Прием вопросов уже начался.

В пресс-службе Кремля озвучили дату 17-й прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Она пройдет в четверг, 20 июня.

"Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки", – говорится в сообщении.

Транслировать "Прямую линию" будут с 12:00 в эфире телеканалов "Первый", "Россия-1", "Россия-24", НТВ, ОТР, "Мир" и радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Задавать вопросы президенту можно с 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Прислать их можно с помощью телефонного звонка по номеру 8-800-200-40-40, отправив СМС или ММС-сообщение на номер 0-40-40. Сообщения принимаются только на русском языке, их объем не должен превышать 70 знаков.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Кроме того, с 9 июня запущено официальное мобильное приложение "Москва – Путину".

Видео: kremlin