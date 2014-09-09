Тони Шаффер оценил слова главы Украины о "деоккупации" Крыма.

Заявления украинского президента Владимира Зеленского по возвращению Крыма не имеют под собой никаких оснований. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик американских Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины международные союзники киевского режима не имеют четкого плана по дальнейшим действиям в региональном конфликте.

Кому он это говорит? Кто его аудитория? Такие заявления просто делают из него клоуна. Они и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие. Тони Шаффер, экс-разведчик США

Ранее Владимир Зеленский заявлял о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" территории российского полуострова Крым. Глава государства дал обещание населению страны достаточно быстро реинтегрировать регион в "государственную ткань Украины". Политик также анонсировал проведение саммита "Крымская платформа".

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom