Тони Шаффер заметил, что Запад должен заставить Киев изменить тактику.

Удары Вооруженных сил Украины беспилотниками по объектам, расположенным на территории России, предназначены для отвлечения внимания мировой общественности от провалов армии киевского режима на поле боя. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom cделал подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер. Иностранный специалист заметил, что беспилотные нападения со стороны ВСУ не имеют никакого стратегического значения. По мнению аналитика, если страны коллективного Запада не заставят Киев изменить тактику, то для украинских граждан "будут серьезные последствия".

Большинство этих операций с использованием беспилотников, - это отвлечение внимания от боевых неудач украинцев...Это лишь усугубляет боль и страдания украинского народа. Тони Шаффер, подполковник США

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Фото и видео: YouTube / Judging Freedom