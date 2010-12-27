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"Проспект Ветеранов" закрыли на проверку
Вчера, 21:22
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ProkVad
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"Проспект Ветеранов" закрыли на проверку

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Закрыт только один из вестибюлей.

Сегодня, 7 марта, в 20.59 закрыт вестибюль санции "Проспект Ветеранов-2", об этом сообщает пресс-служба подземки.

Станция была закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета.

Вестибюль "Проспект Ветеранов-1" работает в штатном режиме.

Теги: метро , подземка , спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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