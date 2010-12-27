"Проспект Просвещения" закрыт из-за подозрительного предмета

В Петербурге закрыли станцию метро "Проспект Просвещения".
Как стало известно по информации пресс-службы петербургской подземки, на станции обнаружен бесхозный предмет.
Вход на станцию был закрыт сегодня, 9 сентября, в 15:03.
Фото: Gov.spb.ru
По информации петербургской подземки, станцию закрыли в 15:03.
В Петербурге закрыли станцию метро "Проспект Просвещения".
Как стало известно по информации пресс-службы петербургской подземки, на станции обнаружен бесхозный предмет.
Вход на станцию был закрыт сегодня, 9 сентября, в 15:03.
Фото: Gov.spb.ru