"Проспект Просвещения" закрыт из-за подозрительного предмета

По информации петербургской подземки, станцию закрыли в 15:03.

В Петербурге закрыли станцию метро "Проспект Просвещения".

Как стало известно по информации пресс-службы петербургской подземки, на станции обнаружен бесхозный предмет.

Вход на станцию был закрыт сегодня, 9 сентября, в 15:03.

Фото: Gov.spb.ru