Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
"Проспект Просвещения" закрыт из-за подозрительного предмета
Сегодня, 15:11
0
mari_dolbish
20

"Проспект Просвещения" закрыт из-за подозрительного предмета

0
 
 

По информации петербургской подземки, станцию закрыли в 15:03.

В Петербурге закрыли станцию метро "Проспект Просвещения".

Как стало известно по информации пресс-службы петербургской подземки, на станции обнаружен бесхозный предмет.

Вход на станцию был закрыт сегодня, 9 сентября, в 15:03.

Фото: Gov.spb.ru

Теги: закрыли метро , закрыто метро , метро , проспект просвещения , станция метро
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5