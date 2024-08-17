"Прогресс МС-28" с фруктами, научной аппаратурой и другими грузами пристыковался к МКС

В СМИ рассказали о грузе, который находится на борту.

Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-28", запущенный в четверг с территории космодрома "Байконур", в настоящее время пристыковался к отечественному модулю "Звезда" российского сегмента международной космической станции. Соответствующей информацией поделились специалисты из государственной корпорации "Роскосмос" в социальных сетях. Известно, что объект причалил к МКС автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали сотрудники Центра управления полетами, с борта - космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

"Прогресс МС-28" доставил на орбитальную станцию 2 621 килограммов полезных грузов. Они включают в себя 950 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 50 килограммов сжатого азота в баллонах, порядка 1 201 килограммов различного оборудования и материалов. Речь идет о продуктах питания для экипажа, предметах одежды и оборудования для проведения научных экспериментов. Журналисты узнали, что на борту "Прогресса" прибыл рентгеновский спектрометр СПИН-Х1-МВН. Аппарат будет установлен снаружи модуля "Звезда" во время внекорабельной деятельности. Он позволит организовать периодический и почти полный обзор небесной сферы в профильном диапазоне.

Фото и видео: Вконтакте / Роскосмос