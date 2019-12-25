"Профпит" может стать фигурантом очередного скандала с отравлением школьников в Петербурге

В Кронштадтском районе у учеников школы №422 появились признаки пищевого отравления – информацию подтверждает пресс-служба администрации района. Известно, что поставкой питания в эту школу занимается ООО ТД "Профпит".

Об этом случае стало известно благодаря публикации в соцсети "ВКонтакте" и сопутствующим к ней комментариям. У детей старших и младших классов зафиксировали тошноту и боли в животе. Анонимный источник сообщил, что в комментарии руководства образовательного учреждения подтверждается факт отравления.

Тем временем многие родители пишут о резком ухудшении самочувствия их детей. Судя по большому количеству жалоб, стоит предполагать случай массового отравления.

Сотрудник пресс-службы Администрации района Андрей Медянников отметил, что предварительный диагноз медработников говорит о массовом ухудшении самочувствия учеников.

Исходя из информации, опубликованной на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, в школу №422 Кронштадтского района поставляет питание ООО "ТД "Профпит". Эта фирма выиграла конкурс с ограниченным участием на поставку продуктов в образовательное учреждение в течение 2019-2021 годов и заключила контракт на сумму более 11,7 млн рублей.

Следует заметить, что случаи массового отравления в Петербурге уже были, все они связаны с нарушением СанПиНа. До этого похожий случай произошел с "ТЗБ "Петроградская", которая поставляет продукты в детский сад №92 Красносельского района. В конце октября из этого детского сада с подозрением на пищевое отравление госпитализировали нескольких детей.

Журналисты "Агентства бизнес новостей" провели собственное расследование, согласно которому некачественное питание в городские учреждения Петербурга могут поставлять даже самые крупные поставщики на рынке. При этом не исключается тот факт, что большое количество контрактов они получают в рамках картельного сговора.

В одном из них могли состоять компании-поставщики, такие как "ТЗБ "Петроградская", "Профпит" и "Юпитер Холл", которые на протяжении долгих лет лидируют в сфере детского питания в городе и все это время занимаются обслуживанием многих образовательных учреждений Петербурга.

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