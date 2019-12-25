Компания "Проект 111" возобновляет строительство крупного складского кластера в Петербурге

Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд. рублей.

Компания по созданию промопродукции и бизнес-подарков "Проект 111" получила кредит на сумму 1,2 млрд. рублей на строительство склада в Петербурге. В планах создать самый большой в России и Европе многофункциональный производственно-складский кластер для промопродукции. Отмечается, что ранее проект пришлось оставить в связи со всемирной эпидемией по коронавирусу. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает "РБК".

Известно, что кредит на сумму 1,2 млрд. рублей, а также первый транш выдал ПАО "Банк Уралсиб". В 2019 году впервые стало известно о запуске проекта площадью 38 тыс. квадратных метров. Склад обоснуется на земельном участке компании, который расположен на Волхонском шоссе. Также в проект включено благоустройство территории и парковка на на 250 автомобилей и 10 грузовиков. Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд. рублей.

Ранее мы писали, что в Зеленогорске появится киноконцертный комплекс.

Фото: gifts.ru