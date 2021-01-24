Музей-заповедник "Гатчина" предупредил о закрытии Приоратского дворца 21 июня

Организаторы просят учесть данную информацию при планировании экскурсии.

Пресс-служба музея-заповедника "Гатчина" уведомила посетителей, что вход в Приоратский дворец временно ограничен: объект закроют 21 июня (суббота ближайшей недели).

Организаторы просят учесть данную информацию при планировании экскурсии.

Параллельно, 18 июня, руководство ботанического сада имени Петра Великого в Санкт-Петербурге объявило о переносе сроков экспозиции и праздника пионов. Причиной изменения дат назвали неблагоприятные климатические условия, вызвавшие позднее раскрытие бутонов цветов.

Ранее мы сообщили о том, что кактус весом в 200 килограммов упал в Ботаническом саду Петра Великого. На эхинокактус надели "пояс" из старого шланга, внутри располагался трос. Его перекинули через потолочную балку и зафиксировали. Так, растение встало в полный рост, теперь оно держится тросом.

Фото: Музей-заповедник "Гатчина"