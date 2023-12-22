"Предсмертные конвульсии". В Киеве Зеленскому сообщили неутешительные новости

Анатолий Амелин оценил позицию бизнесменов по спасению ситуации на Украине.

Украинские бизнесмены не будут спасать коллапсирующую экономическую систему страны, так как экономики в стране "уже нет". Такое мнение высказал местный директор программы "Экономика" от Украинского института будущего Анатолий Амелин в интервью для YouTube-канала Alpha Media. Местный специалист уверен в том, что в сложившейся ситуации виноваты в том числе силовые структуры, которые подмяли сферу предпринимательства под себя.Гость шоу уточнил, что уехавшие за границу бизнесмены не станут отвечать на призывы лидера киевского режима Владимира Зеленского вернуться на родину.

Те цифры роста, которые нам рисуют, это следствие инфляции. Да и те — когда мы потеряли 30 процентов экономики, а выросли на четыре — пять процентов, конвульсия. Бизнес уже находится в отчаянии. Когда говорят, что у предпринимателей есть деньги — это вранье. Анатолий Амелин, эксперт

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Фото и видео: YouTube / ALPHA MEDIA