Шоу "Поющие мосты" закроет десятый сезон на выходных

Ночь нынешней осени в Петербурге ознаменуется завершением десятого сезона мультимедийного шоу "Поющие мосты", организованного "Петербургским дневником". Этот праздничный сезон запомнился множеством ярких моментов.

Специально к завершающему концерту подготовили особый плейлист, состоящий из произведений композиторов, празднующих в этом году круглые даты. Традиционное начало представления традиционно откроется гимном "Великому городу" из балета "Медный всадник" автора Рейнгольда Глиэра. Далее зрители насладятся мелодичными композициями известных авторов: знаменитым полонезом из оперы "Евгений Онегин" Петра Ильича Чайковского (185-летие), романтическим романсом Георгия Свиридова (110-летие) из музыкальных впечатлений к рассказу Пушкина "Метель", зажигательной увертюрой Исаака Дунаевского (125-летие) к фильму "Дети капитана Гранта", великолепным концертным вальсом №1 ре-мажор Александра Константиновича Глазунова (160-летие) и изящным императорским вальсом Андрея Петровича Петрова (95-летие) из фильма "Бедный, бедный Павел".

Генеральному директору учреждения культуры "Петербург-концерт" Екатерине Артюшкиной и членам Общественной палаты Санкт-Петербурга приятно осознавать, что фестиваль за десятилетнее существование стал настоящей визитной карточкой Северной столицы. Художественный руководитель Фонда композитора Андрея Петрова, заслуженная деятельница искусств России Ольга Петрова выразила гордость за включение творчества ее отца в программу фестиваля. Она заметила, что финал очередного летнего сезона вызывает меланхоличные чувства, но выразила надежду на скорое возвращение проекта следующей весной.

Фото: Piter.TV