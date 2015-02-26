В выходные Дворцовый мост разведут под музыку Глинки

Среди композиций, выбранных для исполнения, слушатели услышат знаменитую увертюру к опере "Руслан и Людмила", трогательную "Патриотическую песню" и элегантный "Вальс-фантазия".

Эти выходные станут особенными для любителей искусства в Петербурге. В ночь с 18 на 19 и с 19 на 20 июля в рамках музыкального проекта "Поющие мосты" при поддержке городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, зрителей ожидает уникальное звуковое представление. Оно включает музыкальное сопровождение произведениями знаменитого русского композитора Михаила Глинки, пишет "Петербургский дневник".

Среди композиций, выбранных для исполнения, слушатели услышат знаменитую увертюру к опере "Руслан и Людмила", трогательную "Патриотическую песню" и элегантный "Вальс-фантазия". Атмосферу праздника дополняют прекрасные виды ночной Невы и волшебная игра света на фасадах исторических зданий.

Шоу "Поющие мосты" начало проводиться с 2016 года и с тех пор приобрело популярность у жителей и туристов. Более 20 миллионов человек уже насладились музыкальной программой, исполняемой оркестром известных петербургских и ленинградских композиторов.

В минувшие сезоны Дворцовый мост становился центром внимания в течение 46 ночей, демонстрируя 24 потрясающие лазерные проекции и предлагая публике прослушивание более 500 минут классики русской и советской музыки.

Фото: Piter.TV