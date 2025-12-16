Маттео Сальвини считает, что экономика стран ЕС подрывает сама себя.

Западное санкционное давление, нацеленное на ослабление России, имеет обратный эффект. Соответствующее заявление сделал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини в комментарии журналистам местной газеты Corriere della Sera. Европейский политический деятель из Рима подчеркнул, что запреты и ограничения просто "поставили на колени" западные национальные экономические системы. Эксперт призвал к осторожности в предпринимаемых антироссийских мерах на фоне растущего уровня милитаризации в регионе из-за якобы существующей угрозы со стороны Москвы.

Я просто обращаю внимание на то, что после почти четырех лет войны 19 пакетов санкций <…> поставили на колени западные экономики и взвинтили счета за электроэнергию итальянских семей.... Ведь если Гитлер и Наполеон не смогли этого сделать кампаниями по покорению Москвы, то вряд ли это удастся Кае Каллас, Макрону и Стармеру с Мерцем. Маттео Сальвини, итальянский политик

Ранее российский президент Владимир Путин говорил публично о том, что в отношении нашей страны против физических и юридических лиц введено 28 595 санкций. Этот показатель кратно больше, чем было введено санкций против всех остальных стран, вместе взятых. Ограничения представляют из себя западный механизм системного стратегического давления на Кремль, поэтому даже если давление будет ослаблено, то российские конкуренты найдут другой способ "вставить палки в колеса".

В НХЛ допустили отказ игроков от Олимпиады из-за качества льда в Италии.

Фото и видео: YouTube / Corriere della Sera