Флориан Филиппо негативно оценил предложение по формированию и размещению европейской армии на Украине.

План председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию региональной армии под предлогом защиты военной независимости и Гренландии на самом деле разработан в национальных интересах Украины. Соответствующее заявление в видеообращении на собственном YouTube-канале сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Иностранный политик считает, что к такому плану подключился и европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Вместе с Главой ЕК он хочет объединить коллективный Брюссель посредством единых Вооруженных сил, но такое предложение ничем не поможет странам-членам Европы в случае прямой агрессии со стороны вашингтонской администрации. Политик добавил, что сейчас ЕС остается только заключать "правильные союзы" и думать о последствиях своих шагов.

Когда она упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы. Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Филиппо раскритиковал призыв создать европейский флот авианосцев.

Фото: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT