Полиция заподозрила жителя Орла в торговле контрафактной версией компьютерной программы

Мужчина обогатился от криминальной деятельности на 7 млн рублей.

Российские правоохранительные органы подозревают жителя города Орла в торговле контрафактной версией компьютерной программы. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники регионального управления МВД. Известно, что в 2021 году мужчина скачал поддельную версию справочно-правового сервиса, а затем вплоть до октября текущего года через Интернет предоставлял к ней платный доступ своим клиентам.

Как правило, покупатели находили объявления о продаже нелегального товара на различных тематических форумах, а за его приобретение переводили продавцу от одной до двух тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ по Орловской области

Согласно предварительным подсчётам, за три года противоправной деятельности россиянину удалось заработать около семи миллионов рублей. В настоящее время злоумышленник задержан. Операция состоялась при силовой поддержке Росгвардии. Во время обысков в квартире фигуранта расследования оперативники изъяли системные блоки, ноутбук, роутеры, жёсткие диски и банковские карты. В отношении мужчины ведется уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 146 УК РФ. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

В Томске за два грабежа задержан юноша, который накануне в зале суда был освобождён из-под стражи.

Фото и видео: МВД Медиа