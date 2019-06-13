В Томске за два грабежа задержан юноша, который накануне в зале суда был освобождён из-под стражи

Полиция нашла молодого человека, который ранее получил условный срок заключения.

На территории города Томск за два грабежа задержан юноша, который накануне в зале суда был освобождён из-под стражи. Соответствующей информацией в Telegram-канале поделились сотрудники российских правоохранительных органов страны. Известно, что злоумышленником оказался 19-летний молодой человек, прибывший в регион из Кемеровской области. Ранее в его отношении был вынесен приговор б условном лишении свободы в связи с ранее совершенными имущественными преступлениями. Спустя некоторое время он вошел в комиссионный магазин, расположенный по улице Сергея Лазо, где попросил посмотреть смартфон.

Получив гаджет в руки, молодой человек выбежал на улицу, не оплатив товар. На следующий день он аналогичным образом похитил мобильный в одном из сервисных центров на улице Беринга. пресс-служба МВД РФ

В течение двух часов с момента подачи заявления в полицию личность вора была установлена. Оперативники определили, что местный житель прятался в квартире своего знакомого, проживающего в Томске. В отношении злоумышленника ведутся два уголовных дела по части 1 статьи 161 УК РФ. В текущий момент юноша задержан.

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Фото и видео: МВД Медиа