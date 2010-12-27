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"Похороненную" дорогу во Всеволожском районе отремонтируют
Сегодня, 10:06
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nastya960
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"Похороненную" дорогу во Всеволожском районе отремонтируют

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Это произойдет в конце июля – начале августа.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский  пообещал, что дорогу в деревне Щеглово Всеволожского района отремонтируют в скором времени. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Ранее в группе "Подслушано Всеволожск" местные жители для привлечения внимания выложили фото с "похороненной" дорогой и надписью: "Асфальт щегловских дорог, покойся с миром".

Андрей Низовский сообщил, что эта муниципальная дорога, ведущая от поселка к железнодорожной платформе, будет отремонтирована в конце июля, максимум - в начале августа. По словам главы, Щегловское поселение вошло в областную программу, в рамках которой приведут в порядок две дороги: эту и ведущую в Новую Романовку. Контракт сейчас на стадии подписания, но сроки ремонта были сдвинуты из-за проигравшей компании, которая обратилась в ФАС. 

Фото: Подслшано Всеволожск/ВК

 

Теги: асфальт , всеволожск , дорога , дороги , ленобласть
Категории: Лента новостей Автомобильные новости

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