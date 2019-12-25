"Поезд Победы" прибудет 23 марта на Витебский вокзал Петербурга

Для детального воссоздания исторических событий собрали 150 полноразмерных фигур, а также использовали реальные предметы времен войны.

С 23 марта петербуржцы могут посетить "Поезд Победы", который прибудет на Витебский вокзал. Об этом 21 марта, в понедельник, рассказали в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Билет на выставку бесплатный, перед покупкой необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. Поезд состоит из 9 вагонов. Каждый из них посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны, от предвоенных дней до 9 мая 1945 года. Для детального воссоздания исторических событий собрали 150 полноразмерных фигур, а также использовали реальные предметы времен войны. Отмечается, что передвижной музей оснащен видеопроекторами, видеостенами и различными мультимедийными поверхностями.

Исторический проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы писали, что на Финляндский вокзал прибыл первый блокадный поезд. Состав встретили актеры, исполняющие роли обычных ленинградцев и военнослужащих, и оркестр.

Фото: Вконтакте / Поезд Победы

