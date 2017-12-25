"Подвиньтесь": Обнаглевшие мажоры проехались по подземке в Москве

В сети появилось видео из автомобиля, который проехал по подземному пешеходному переходу в Москве.

Накануне, 10 апреля, в соцсетях появилось видео с грубым нарушением ПДД, которое сняли и опубликовалим сами нарушители.

На опубликованных кадрах видео автомобиль въезжает в подземный пешеходный переход, проезжает сквозь него и выезжает с другой стороны. Все это сопровождается комментарием водителя и пассажира. Среди прочих слов выделяеются слова обращенные к пешеходам "Подвинься", "Дай проехать". "Че так смотришь?".

Пользователи соцсетей определили, что видео снято в районе Окружной. Общественность ждет реакции и наказания нарушителей от ГИБДД.

Видео: Instagram/majorka_777_