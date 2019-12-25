"Почта России" намерена продать здание Главпочтамта несмотря на приостановку торгов

Представители "Почты России" пояснили, что указанное здание не эксплуатируется организацией и не запланировано к вовлечению в производственную деятельность предприятия.

АО "Почта России" подтвердило свое намерение продать историческое здание Главного почтамта, расположенное по адресу: улица Почтамтская, дом 9, литера А, которое признано объектом культурного наследия, несмотря на приостановку предыдущих аукционов. Данная информация содержится в официальном ответе акционерного общества, направленном депутату Законодательного собрания Петербурга Наталье Астаховой, опубликованном 11 декабря.

Сейчас ведется подготовительная работа для последующего выставления имущества на торги.

