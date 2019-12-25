"Побольше бы такого" – актер Либабов поддержал инициативу бизнесменов обеспечить школьников планшетами

Предприниматели раздали ученикам 180 гаджетов.

Актер Анвар Либабов поддержал инициативу городских бизнесменов обеспечить школьников техникой. Бизнесмены Василеостровского района обеспечили юных петербуржцев планшетами для обучения на дому. Всего предприниматели раздали 180 гаджетов.

Помощь бизнесменов в непростое для страны время оценил актер театра и кино, Анвар Либабов. Он надеется, что инициативу поддержат и в других районах Петербурга.

Я слышал, читал об этом событии. Это мне напомнило, как в наше советское время в 60-е годы малоимущим тоже была помощь. Но тогда давали пальто, шапки и ботинки, чтобы мы могли дойти до школы. А теперь дают планшет, чтобы на расстоянии присутствовать на уроке. Думаю, в этом есть преемственность и связь. Я считаю, что это здорово, поскольку благотворительная работа мне близка. Побольше бы таких инициатив и в других районах. — сказал актер.

Ранее местные предприниматели обеспечили жителей Василеостровского района бесплатными продуктовыми наборами. Пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи получили товары первой необходимости: крупы, тушенку, масло и сахар.

Заместитель главы администрации Василеостровского района Игорь Пономарев поблагодарил бизнесменов за проявленную щедрость и напомнил, что в тяжелые времена нужно помогать друг другу.

Фото: Театр Лицедеи