"Победа" запускает ежедневные рейсы между Пермью и Петербургом

Количество вылетов увеличится уже в марте.

Как сообщает пресс-служба аэропорта в Перми, в марте авиакомпания "Победа" запустит ежедневные рейсы для сообщения с Санкт-Петербургом.

На данный момент вылеты осуществляются по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Теперь к ним добавятся рейсы по средам и субботам в 22:40.

Напомним, что "Победа" запустила рейсы в Петербург с сентября 2019 года. Сейчас загрузка составляет 90,4%. Этот показатель позволил сделать рейсы ежедневными.

Ранее мы сообщили, что "Победа" запустит рейсы из Петербурга в итальянский Римини.

Фото: Pixabay