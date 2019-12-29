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"Победа" запускает ежедневные рейсы между Пермью и Петербургом
Сегодня, 9:42
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arteliseev

"Победа" запускает ежедневные рейсы между Пермью и Петербургом

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Количество вылетов увеличится уже в марте.

Как сообщает пресс-служба аэропорта в Перми, в марте авиакомпания "Победа" запустит ежедневные рейсы  для сообщения с Санкт-Петербургом.

На данный момент вылеты осуществляются по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Теперь к ним добавятся рейсы по средам и субботам в 22:40. 

Напомним, что "Победа" запустила рейсы в Петербург с сентября 2019 года. Сейчас загрузка составляет 90,4%. Этот показатель позволил сделать рейсы ежедневными. 

Ранее мы сообщили, что "Победа" запустит рейсы из Петербурга в итальянский Римини.

Фото: Pixabay

Теги: авиа, пермь, питер, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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