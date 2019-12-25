"Победа" отменила рейсы в семь городов РФ из-за новой системы полетов

В том числе отменены полеты из Петербурга в Ярославль.

Авиакомпания "Победа" отменила более 30% рейсов в семь российских городов. Причиной стала новая система полетов, которая начала действовать на территории РФ с 3 декабря. Об этом пишет РБК.

В частности, были отменены полеты в Астрахань, Киров, Магас, Курган, Ижевск, Петрозаводск и Ярославль. Ограничения, в том числе, коснутся жителей Петербурга. 22 сентября "Победа" запустила рейс из Северной столицы в Ярославль, который также отменили.

К 3 декабря поставщик навигационных баз данных Jeppesen не успел обновить информацию "из-за нарушения российскими авиационными властями рекомендованных сроков публикации поправок". Благодаря работе пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать самолеты вслепую по указаниям диспетчеров и бумажным картам, удалось избежать отмены всех рейсов.

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