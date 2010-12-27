"Победа" не планирует летать заграницу из Пулково

Ранее представители лоукостера сослались на проблемы с долгим досмотром.

Лоукестер "Победа" не стал подавать заявку на возобновление международных рейсов из аэропорта "Пулково". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

В организации отметили, что авиакомпания не сообщила о своем желании этой зимой летать из Петербурга заграницу. Ранее авиакомпания осуществляла прямые рейсы в Стамбул, Милан, Лондон, Пизу, Кельн и Тбилиси.

"Победа" прекратила продажи билетов в январе 2019 года. В авиакомпании объяснили, что длительные проверки рейсов в Пулково приводили к задержкам рейсов. В итоге решить проблему не удалось. В данный момент лоукостер осуществляет полеты внутри страны.

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