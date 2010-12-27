"Пилота" обязали выплатить 4 млн рублей за поддельное свидетельство

Мужчина купил лётные права себе и сыну.

На 4 миллиона рублей оштрафован петербуржец, который управлял самолетом без необходимых для этого навыков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Петербурга.

В Петербурге осудили мужчину за управление самолетом без прав. Известно, что мужчина также подверг опасности своего сына, которому он также подарил купленное свидетельство пилота. Мужчину осудили по ч.2 ст.204 УК РФ "Коммерческий подкуп".

По данным следствия известно, что во время поездки в Краснодарский край петербуржец встретился с гендиректором авиационного учебного центра, который функционировал в Санкт-Петербурге, и приобрел два свидетельства частного пилота гражданской авиации без прохождения обучения и сдачи соответствующих экзаменов.

За незаконную передачу денег был оштрафован судом на 4 миллиона рублей. Кроме того, мужчина ещё 3 года не сможет получить права на управление воздушными судами.