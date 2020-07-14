Второму пилоту рейса из Махачкалы в Петербург стало плохо в небе

Лайнер добрался до Северной столицы с задержкой на 7 часов.

Второй пилот лайнера авиакомпании "Победа", летевшего из Махачкалы в Петербург, почувствовал себя плохо в небе. Самолёт пришлось посадить в пункте отправления. Об этом пишете "Петербургский дневник".

Мужчину госпитализировали сразу после посадки, уточнило издание. Самолёт DP 505 прибыл в аэропорт Пулково с задержкой на 7 часов, судно находилось под управлением другого экипажа.

Ранее мы сообщили о том, что после двух лет перерыва из Петербурга запустили прямые рейсы в Таиланд.

Фото: Piter.TV